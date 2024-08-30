كل ما تحتاج معرفته عن .. احدث تردد لقناة الفجر الجزائرية وطريقة تثبيتها بسهولة

قناة الفجر هى قناة جزائرية تركز على تقديم برامج متنوعة ومسلسلات تركية مترجمة ومدبلجة إلى العربية، وتحظى بشعبية كبيرة فى العالم العربى، فضلا عن مجموعة من البرامج المميزة التي تناقش القضايا الثقافية والاجتماعية في البلاد، إلى جانب مجموعة من أفضل وأجمل البرامج الترفيهية, ومن أهم ما يميز قناة الفجر واهتمامها بتقديم أحدث المسلسلات المعروضة حاليا، مثل المسلسل التركي المؤسس عثمان ومسلسل ألب أرسلان، اللذان يتابعهما ملايين المشاهدين حول العالم، ولنتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية وكيف يمكن تثبيتها على جهاز التلفاز من خلال هذا المقال.

تردد قناة الفجر الجزائرية.

يتم إذاعة تردد قناة الفجر الجزائرية بجودة صوت وصورة رائعة على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية الجديدة عبر القمر الصناعي عرب سات، باستخدام المعلومات التالية:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط قناة الفجر الجزائرية على التلفاز.

يمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على التلفاز عبر اتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية نختار إضافة قناة.

يتم اختيار البحث اليدوي وإدخال معلومات القناة على القمر الصناعي.

يتم الضغط على زر البحث.

عند ظهور القناة يتم حفظها على الجهاز.

أهم البرامج التي تذاع على قناة الفجر الجزائرية

عند ضبط تردد قنوات الفجر الجزائرية، سيتمكن المشاهد من الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج المميزة، والتي تهتم بالشؤون المحلية في الجزائر، وكذلك القضايا العربية، ومن بين أهم هذه البرامج: