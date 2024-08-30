الوكالة الوطنية للتشغيل توضح.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الجزائرية

صرحت الحكومة الجزائرية بأنه سيتم فتح باب التسجيل مجددا في منحة المرأة الماكثة بالمنزل، التي تعتبر من أهم المنح بالنسبة للسيدات، وقد أشارت بأنه يمكن التسجيل في المنحة من قبل السيدات المنطبق عليهم شروط التسجيل إلكترونيا، وذلك للاستفادة من صرف الراتب وإعانتهم على الحياة المعيشية الصعبة.

كيفية التسجيل في منحة المرأة بالجزائر 2024

يتساءل العديد من السيدات في الجزائر على الخطوات الصحيحة في التسجيل على المنحة التي تعتبر من أهم المنح التي يتم صرفها للمواطنين هناك، وقد أوضحت أنه يتم التسجيل في المنحة من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط المنحة للتسجيل من هنا .

اضغط على منحة المرأة الجزائرية من الشاشة الموجودة أمامك، بعدها يتم طرح استمارة التسجيل التي يجب تسجيلها البيانات الخاصة بالسيدة المتقدمة مع مراعاة أنه يتم التسجيل بالطريقة الصحيحة.

يطلب الموقع تحديد الولاية التي تقيم بها السيدة ومن الضروري أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل هذه الولاية.

ثم يتم رفع المستندات التي تطلبها المنصة واضغط على تقديم الطلب، ويتم متابعة الطلب لحين الموافقة عليه.

ما هي اهم متطلبات التسجيل في منحة الجزائريات

صرحت الوكالة الوطنية للتشغيل بأن هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة السيدات ليتم قبول طلب انضمامهم للمنحة، وهي كالتالي: