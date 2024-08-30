الاحتفال بالوحدة والتاريخ… موعد اجازة اليوم الوطنى بالمملكة العربية السعودية1446 ومظاهر الاحتفال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تاريخ عطلة اليوم الوطني السعودي لهذا العام، حيث يستعد الموظفون والعاملون في مختلف أنحاء المملكة للاحتفال بهذا اليوم كعطلة رسمية، مما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بوقت مع العائلة والأصدقاء، وفي الذكرى الرابعة والتسعين لتوحيد المملكة، يخرج المواطنون والمقيمون في البلاد إلى الساحات والشوارع الرئيسية للاحتفال، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم من خلال الاستماع إلى الأغاني الوطنية وممارسة مظاهر الاحتفال التقليدية الأخرى، وسنتناول في الفقرات المقبلة مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي.

يعتبر اليوم الوطني من أهم المناسبات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاحتفال بالذكرى توحيد راية البلاد على يد الملك عبد العزيز آل سعود وتغير اسمها إلى المملكة العربية السعودية، وتحتفل المملكة باليوم الوطنى سنويا في يوم 23 من سبتمبر ، وتقوم المملكة بالتجهيز للاحتفال لهذا اليوم، حيث أشارت إلى أن الإجازة لهذا اليوم قد تشمل جميع المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى المدارس، وستكون الإجازة لهذا العام يومى الاحد 22 والأثنين 23 من شهر سبتمبر القادم 2024.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

أكدت الحكومة السعودية أن هذه الإجازة ستكون مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في الدولة، ويستفيد المواطنين السعوديين من عطلة اليوم الوطني السعودي حيث يقومون بإقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات الاحتفالية في هذا اليوم ومن ضمن تلك الفعاليات: