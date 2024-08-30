خلي طفلك يستمتع بأغاني لولو الجديد.. تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات وعرب سات

أعلنت قناة وناسة بيبي على تحديث التردد الخاص بهم على النايل سات وعرب سات، وذلك بسبب تلقي العديد من الشكاوي بخصوص عدم استقرار البث، ويتساءل البعض على التردد الجديد الخاص بالقناة ومن الضروري أيضا الاطلاع على الطريقة الصحيحة في تثبيت التردد الجديد سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات

أعلنت قناة وناسة بيبي الجديدة بأنه تم تحديث التردد على النايل سات، التردد الجديد هو:

التردد الجديد: 11430.

استقطاب قناة وناسة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

وفي حين رغبتك على تحديث التردد ايضا على العرب سات يتم تسجيل بيانات التردد كالتالي:

التردد الجديد: 11270.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة الجديد

أعلنت إدارة القناة بأنه يمكن العمل على تحديث التردد الخاص بالقناة باتباع الخطوات التالية:

من جهاز التحكم اضغط على القائمة بعدها يتم اختيار الاعدادات من الشاشة.

اضغط على قائمة الترددات ويتم اختيار اضافة تردد جديد.

سجل بيانات التردد الخاص بك وبعد التأكد من صحتها اختر بحث، وسيتم عرض القناة على الشاشة على الفور.

بعدها يتم الضغط على حفظ وذلك لإمكانية مشاهدة القناة في أي وقت.

ما هي أغاني قناه وناسة الجديدة

يتساءل بعض الأمهات على احدث الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة وهي كالتالي: