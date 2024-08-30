“بشرى سارة للمتقاعدين العراقيين”.. تعديلات قانون التقاعد الموحد في العراق 2024 و اهم فقراته زيادة سن الإحالة على التقاعد !!

تم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن أنها قامت بتعديل قانون التقاعد الموحد في دولة العراق، وذلك التعديل جاء بعد إجراء العديد من التغيرات، ومن المفترض أن تم تنفيذ تلك التعديلات وذلك بهدف تحسين وضع المتقاعدين داخل سوق العمل وأيضا جاءت تلك التعديلات بهدف مساعدة المتقاعدين على أن يعيشوا حياة مستقرة، وجاءت تلك التعديلات أيضا في مصلحة الدولة والمواطنين وليس المواطنين فقط، حيث أنها تعود بالمنفعة على الجميع، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك التعديلات.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تم نشر العديد من الأخبار التي تدور حول وجود زيادة على رواتب المتقاعدين في دولة العراق مما أثار قلق الكثير من المواطنين وأصبحوا يتساءلون عن حقيقة تلك الأخبار، لذلك تم الإعلان من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد بأن جميع تلك الأخبار ليست صحيحة وقامت بنفي جميع تلك الأخبار مؤكدة بأن رواتب المتقاعدين سوف يتم صرفها في موعدها التي قامت بالإعلان عنه بنفس القيمة وليس يوجد هناك أي زيادة.

تعديلات قانون التقاعد الموحد في العراق وزيادة سن الإحالة 2024

تم التصريح من قبل مجلس النواب عن جميع التعديلات والتغيرات التي حدثت في قانون التقاعد الموحد، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك التعديلات وهي:

تم تغيير سن التقاعد من 60 عام إلى 63 عام، وبذلك تم التوفير للموظفين العمل بسنوات أكثر حتى يصلوا إلى سن التقاعد. أصبح الآن سن التقاعد اختياري ويمكن تحويله من 45 عام إلى 50 عام. تم تعديل سن التقاعد بعد تعديل القوانين حيث تم تغييره من 60 عام إلى 65 عام.

قانون التقاعد الموحد 2024

بعد أن تم الإعلان من قبل مجلس النواب عن تعديلات قانون التقاعد الموحد في دولة العراق، وتم التأكيد على تلك التعديلات من قبل الحكومة، تم الإعلان بأن تم اتخاذ تلك الخطوة بهدف تحسين وضع المتقاعد داخل دولة العراق، وتم التوضيح بأن جميع شروط التقاعد تم تعديلها بشكل جزئي حتى تصبح تلك التعديلات مرنة أكثر ومناسبة مع الأحوال الاقتصادية، كما أن تم التوضيح بأن سوف يتم الاستناد على بعض المتقاعدين في سوق العمل للاستفادة من خبراتهم العملية.