الحد الأدني لكافة الكليات .. معدلات القبول الموحد 2024/2025 في الجامعة الأردنية ” موقع وحدة التنسيق “

ينتظر جميع الطلاب والطالبات معرفة معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية للعام الجاري والعام القادم، بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج التوجيهي بالنسبة لطلاب جميع الشعب سواء شعبة أدبي أو شعبة علمي، وتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بتلك المعدلات، كما أن قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن بالإعلان عن أنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل في جميع جامعات الهامشية، لذلك يمكن لجميع الطلاب الآن البدء في التسجيل في تلك الجامعات.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2025

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في دولة الأردن عن أنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل الخاصة برغبات الطلاب للانضمام في الجامعات الاردنية بداية من يوم الأربعاء الذي كان يوافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وأوضحت بأنها سوف تستمر في استقبال الطلبات حتى يوم 21 من نفس الشهر، وأعلنت أيضا الوزارة عن معدلات القبول، لذلك سوف نتعرف معا عن تلك المعدلات من خلال السطور القادمة، ويمكن الحصول على النتائج من خلال موقع وحدة التنسيق.

شروط التسجيل في الجامعة الأردنية 2025

تم الإعلان عن مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تكون متوفرة في الطلاب حتى يستطيعوا التسجيل في الجامعة الأردنية ومن تلك الشروط التالي:

يجب أن يقوم جميع الطلاب بتسديد المصروفات المتعلقة بالانضمام إلى الجامعة. يجب على الطلاب أن يقوموا بترتيب الرغبات وفقا للأقسام التي يريدون الانضمام إليها. على الطلاب أن يقوموا بتقديم جميع البيانات المطلوبة.

معدلات القبول الموحد في الجامعة الاردنية 2025

تم الإعلان عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية من قبل وزارة التربية والتعليم، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك المعدلات: