” مظلتي spa.gov.iq ” أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 7 مبرووك للمقبولين 2024 في عموم العراق

ما زالت عملية البحث مستمرة عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ويتم البحث من قبل المواطنين العراقيين عن رابط الاستعلام الخاص بمنصة مظلتي التي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عنها من خلال موقعها الرسمي، كما أن قامت تلك الوزارة بالإعلان في بيان رسمي لها عن أن يستطيع جميع المواطنين العراقيين الآن الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية وتنزيل أيضا تلك الكشوفات بصيغة pdf على جميع أنواع الهواتف.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، ومن المفترض أن تلك الوجبة تكون الوجبة السابعة، كما أنها وفرت الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن تلك الوجبة لكي يستطيع الأشخاص معرفة إذا تم قبولهم في تلك الرعاية أم لا، وأوضحت أيضا الطريقة التي يجب على باقي المواطنين اتباعها لكي يستطيعوا التسجيل في تلك الوجبة والاستفادة منها والاستفادة من القيمة المالية التي تقوم بتقديمها.

منصة مظلتي الإلكترونية 2024 الوجبة السابعة

تم توفير منصة مظلتي لكي يستطيع جميع المواطنين العراقيين الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، حيث أن تقوم تلك المنصة بتقديم العديد من الخدمات ومنها الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وأيضا منها التسجيل في برامج الدعم والاستفادة من تلك البرامج، ويمكن أيضا من خلال تلك المنصة تنزيل كشوفات الأسماء بصيغة pdf والبحث عن الأسماء في أي وقت من دون تسجيل الدخول على تلك المنصة مرة أخرى.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية عبر منصة مظلتي 2024 وجبة 7

يمكن الاستعلام بكل سهولة عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة وهي الوجبة السابعة من خلال اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها: