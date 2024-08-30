“فرحة للشعب الجزائري”.. الرئيس تبون يعد بزيادات في الأجور ورفع منحة البطالة ومعاشات المتقاعدين لجميع المستفيدين الجزائريين

يعتبر من أهم المنح التي يتم تقديمها للمواطنين من قبل الحكومة الجزائرية هي منحة البطالة، حيث تعتبر تلك المنحة من أهم المنح لأنها تساعد الكثير من المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية وتلبية متطلبات حياتهم بدلًا من الاعتماد على طلب المساعدة من الآخرين، وتم الإعلان من قبل الرئيس تبون عن أن يوجد هناك زيادة في قيمة تلك المنحة، لذلك سوف نتعرف معا عن حقيقة ذلك الأمر، كما أنه أعلن أيضا عن أن يوجد زيادة في معاشات المتقاعدين المستفيدين في دولة الجزائر بهدف جعل حياتهم أفضل وتحسين مستوى المعيش لديهم، لذلك أيضا سوف نقوم بالإعلان عن حقيقة تلك الزيادة.

حقيقة زيادة منحة البطالة ومعاشات المتقاعدين 2025

تم الإعلان في أحد اللقاءات الرسمية لمعالي رئيس الجمهورية الجزائري وهو تبون عن أن سوف يتم بالفعل رفع قيمة منحة البطالة وأيضا قيمة رواتب نقاشات المتقاعدين في دولة الجزائر بداية من عام 2025 القادم، ولكن في العام الجاري 2024 سوف تكون قيمة الرواتب وقيمة منحة البطالة ثابتة لم يتم تغييرها، وسوف يتم صرف للمواطنين الذين يحصلون على تلك المنحة 15 ألف دينار جزائري لا أكثر ولا أقل، ولكن في العام الجديد سوف تزيد قيمة تلك المنحة والعديد من المنح الأخرى.

زيادة الأجور ورفع منحة البطالة ومعاشات المتقاعدين 2025

بعد اللقاء الرسمي الخاص برئيس جمهورية دولة الجزائر تم الإعلان عن أسماء المنح والمعاشات التي سوف يكون بها زيادة في عام 2025 لذلك سوف نتعرف معا عن كل ما يكون به زيادة:

حيث يوجد زيادة في قيمة منحة البطالة. يوجد زيادة على معاشات المتقاعدين. يوجد زيادة على قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت. زيادة في المنحة الجزافية. زيادة في منحة ذي الهمم.

طريقة التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2025

يمكن لجميع المواطنين التسجيل في منحة البطالة حتى يستطيعوا الاستفادة من الزيادة التي سوف يتم تقديمها في عام 2025 عن طريق اتباع الخطوات التالية: