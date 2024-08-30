اروش واجمد سماعة🔥.. أفضل سماعة بلوتوث ايربودز اقتصادية ريلمي Realme Buds T100 .. هتنسيك اي ايربودز تانيه

سماعة Realme Buds T100 هي من أجدد السماعات التي نزلت السوق خلال الآونة الأخيرة، تتمتع السماعة بالعديد من المزايا التي جعلتها خيار مثالي لفئة كبيرة من محبي السماعات اللاسلكية، حيث توفر صوت واضح ونقي بالإضافة إلى خاصية إلغاء الضوضاء والشوشرة التي تؤثر على جودة الصوت، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم مواصفات ومميزات سماعة بلوتوث ايربودز Realme Buds T100.

مواصفات سماعة Realme Buds T100

جاءت سماعة سماعة Realme Buds T100 بهذه المواصفات:

أبعاد السماعة: حجم السماعة صغير وأبعادها 6.1×4.8×2.8 سم.

وزن السماعة: السماعة وزنها خفيف جداً بحوالي 35 جرام.

صنعت السماعة من غلاف مطلي بالتايتانيوم.

ألوان السماعة 4 وهم الأسود والأبيض والأصفر والكحلي.

النظام الصوتي في هذه السماعة من أكتر ما يميزها فالصوت واضح ونقي جداً وهي أفضل سماعة في فئة ال 1000 جنيه.

السماعة تدعم البلوتوث بسرعة 5.3 وثبات عند الإتصال.

السماعة مزودة بمنفذ شاحن Type-C.

بطارية السماعة تدوم لمدة 28 ساعة في الشحنة الوحدة.

مزايا سماعة Realme Buds T100

يبحث العديد من الأشخاص عن سماعات البلوتوث في الفترة الأخيرة خاصةً وأن معظم الهواتف الذكية الجديدة تأتي بدون منفذ سماعة أذن، تعد سماعة ريدمي t100 من أفضل سماعات فئة ال 1000 جنيه، وتتميز بالعديد من المزايا أبرزها: