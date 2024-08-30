خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا وضوابط القبول في الدعم

تحرص الحكومة في دولة ليبيا بشكل مستمر على توفير بعض المنح للأسر والأفراد الذين يحصلون على دخل شهري منخفض وهم محدودي الدخل وذلك بهدف مواجهة تحديات الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل المأكل والمشرب والملبس، وقد كانت منحة الزوجة والأبناء الليبية من أشهر المنح المقدمة من الحكومة حيث أراد الكثير التعرف على أهم ضوابط التسجيل بها بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة للتسجيل.

ضوابط التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

حرصا من وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا على إيضاح جميع التفاصيل الخاصة بمنحة الزوجة والأبناء للمواطنين فقد قامت بالكشف عن كافة الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل، وهي على النحو الاتي:

من الضروري أن تكون الزوجة من أصل ليبي وحاصلة على الجنسية الليبية.

يشترط أن تكون الزوجة مقيمة في دولة ليبيا.

من الضروري أن يكون الحد الأقصى لعمر الطفل هو ثمانية عشر عام وفي حال إذا كان أكثر من ذلك فلا يصح التسجيل.

يلزم أن يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت أحقية الفرد في الحصول على المنحة.

لابد أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة.

من الضروري أن تحصل الأسرة على دخل شهري منخفض (محدودة الدخل).

خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا بالكشف عن أن جميع المواطنين الذين يحصلون على دخل منخفض أصبح في إمكانهم الحصول على تلك المنحة فقط من خلال التسجيل بها واستيفاء جميع شروطها، كما أشارت إلى أن عملية التسجيل في المنحة بسيطة وغير معقدة ولا تحتاج إلى جهد كبير أو مال وذلك لأنها تتم بشكل إلكتروني وعبر اتباع الخطوات الآتية: