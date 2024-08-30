“وزارة التربية” تُعلن إدراج مادة جديدة في مناهج الأبتدائية والمتوسط 2024-2025

أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان لها مؤخرًا، عن إدراج مادة جديدة “التربية الأخلاقية” وذلك للمرحلة الابتدائية والمتوسط، لتكون هي المرة الأولى على مستوى الدولة، بالإضافة إلى أن هذه المادة الإضافية جاءت بعد تقديم عدة شكاوى من قبل أولياء الأمور وبعض المسؤولين، في إطار تعليم الطلاب القيم والأخلاق الحميدة، والمبادئ الدينية التي على إثرها يمكن أن يتخرج جيل كامل حافظ لمبادئ دينة.

إدراج مادة جديدة في العراق

وأكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، أن القرار جاء لتنشئة جيل كامل واعي ومتمسك بأمور دينيه والقيم الاجتماعية الأصيلة، بما يُساهم ذلك في الابتعاد عن التعصب، وأن يكون قريبًا لأحكام الدستور العراقي، مضيفًا أن هذا الإجراء جاء بعد دراسة ملائمة للواقع الملح ومدى حاجة الطلاب إلى تعلم أصول دينهم وأخلاقياته الحميدة، في ظل التبرج التي يحدث من بعض الشباب والشبات، وتكون هذه المادة بمثابة مستند هام للطالب والتلميذ في هذه المراحل، على أن يتم تعميمها على باقي المراحل الدراسية في الفترة المقبلة.

التوسع في إضافة مادة التربية الأخلاقية

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية، أن المادة تم إدراجها بعد اجتماع عدد من المعلمين والمتخصصين داخل المديرية العامة للمناهج بالتعاون مع المنظمات الدولية، وكافة الجهات التربوية التي صدقت على هذه المادة، الهادفة إلى ترسيخ القيم والأخلاق والسلوكيات الحميدة للطلبة بالتوازي مع الجوانب العلمية الأكثر ملائمة بالنسبة للتلاميذ، مما سيكون هناك خطوات كُبرى لتطبيق هذه المادة إلى كافة المراحل الأخرى.