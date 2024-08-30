هل سيتم زيادة رواتب الموظفين في العراق2024 بنسبة 200% وموعد صرفها من وزارة المالية

في الوقت الحالي انتشرت حالة من الحيرة والتردد داخل المدن العراقية نتيجة لتداول عدة أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي تنص على وجود زيادة بنسبة 200 و150 في المئة على مرتبات الموظفين في العراق 2024، حيث أراد جميع الموظفين التعرف على حقيقة تلك الزيادة وطالبوا وزارة المالية بإيضاح هذا الأمر في بيان رسمي خاصة مع عدم وجود زيادة في الرواتب منذ أربعة عشر عام.

هل سيتم زيادة رواتب الموظفين في العراق 2024

نظرا للأنباء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى وجود زيادة بنسبة تصل إلى 200 في المئة على رواتب موظفين الدرجة الثامنة والتاسعة والعاشرة في العراق، فقد رغب المواطنين في التعرف على حقيقة تلك الزيادة وهو ما جعل وزارة المالية تصرح بالاتي:

سيتم زيادة راتب موظفين الدرجة الثامنة والتاسعة والعاشرة بنسبة 200 في المئة.

أما الدرجات الأخرى وهي (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) فستصل نسبة زيادة الراتب الخاص بهم إلى 150 في المئة.

وقد أكدت الوزارة على عدم الكشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الأمر ولذلك من الضروري ألا يصدق المواطنين جميع الأخبار المتداولة حتى لا تنتشر حالة من التوتر داخل المجتمع العراقي.

طريقة حساب قيمة الزيادة لرواتب الموظفين في العراق

قامت وزارة المالية في العراق بإرشاد الموظفين العراقيين إلى جميع الخطوات الأساسية التي سيحتاجون إليها لحساب قيمة الزيادة المضافة على رواتبهم، وهي الموضحة كالآتي:

إذا كنت من موظفي الدرجة الخامسة فستكون الزيادة التي ستحصل عليها بنسبة 150 في المئة ولذلك وإن كنت تحصل على راتب 600 ألف دينار فيجب أن تضرب في 150.

ثم تقسم الناتج على 100 حتى يظهر أمامك راتبك بعد الزيادة والذي سيكون 900 ألف دينار عراقي.

موعد صرف راتب الموظفين في العراق 2024

أشارت وزارة المالية العراقية إلى الموعد الرئيسي لصرف الرواتب والذي سيكون في يوم 21 من كل شهر ميلادي، أما في حال موافقته لإجازة أو عطلة رسمية فسيتم تبكير أو تأخير الموعد.