موعد اليوم الوطني السعودي 1446 رسميا وفعاليات الاحتفال في المملكة

يتسأل الكثيرين عن موعد اليوم الوطني السعودي وكم عدد الإجازات وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد ميعاد الإجازة، كما سيتم صرف جميع المرتبات بدون خصم وذلك لكي يستمتع الأفراد ويستطيعوا الاحتفال بذكرى توحيد السعودية والذي قام علي يد الملك عبد العزيز بن آل سعود، حيث قام بتغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم الحصول على إجازة رسمية في جميع القطاعات، ومن الجدير بالذكر إقامة في هذا اليوم العديد من المؤتمرات المهمة والاحتفالات والعروض على العديد من المنتجات.

فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي

تتعد مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني السعودي ويشارك بها جميع المواطنين بفخر واعتزاز وتتمثل الاحتفالات في ما يلي:

القيام بالمؤتمرات وذلك لتسليط الضوء على تاريخ وتراث المملكة.

يقوم المواطنين بارتداء الزي الرسمي.

إطلاق الصواريخ والألعاب النارية التي تكون جذابة للجميع.

تنزيل الكثير من الأسعار في المحلات مناسبة لذلك اليوم.

انتشار الأناشيد والأغاني الوطنية في كل المحلات.

القيام بالعروض المسرحية والعسكرية لتشرح ماذا حدث بذلك اليوم.

عمل تخفيضات على تذاكر الطيران في ذلك الوقت.

موعد اليوم الوطني السعودي 1446

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوضيح ميعاد اليوم الوطني السعودي الذكري الرابعة والتسعون وسنتعرف على موعد اليوم الوطني لعام 2024، حيث سيكون اليوم الوطني يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2024 والموافق العشرين من ربيع الاول للعام الهجري 1446.

وستكون الإجازة لليوم الوطني هي يوم الثاني والعشرون من شهر سبتمبر الموافق يوم الأحد 2024 الموافق بينما يوم التأسيس سيكون في يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر 2024، والفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني السعودي فيوم التأسيس يكون في الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام ميلادي ويوم التأسيس هو اليوم الذي قام فيه الإمام محمد بتأسيس الدولة الأولى والتي استمرت حتى عام 1233 وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم، أما اليوم الوطني السعودي يكون في الثالث والعشرون من كل عام ميلادي.