“الوجبة الأخيرة” من هنا استعلم عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في نينوى بالعراق 2024 وشروط الاستحقاق

الرعاية الاجتماعية هي مؤسسة مشهورة داخل دولة العراق تقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات للمواطنين العراقيين حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة الخاصة بهم، ونظرا لأن دعم الرعاية الاجتماعية من أهم الأشياء فقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشجيع المواطنين على الحصول على الدعم بشكل سريع من خلال الاطلاع على شروط الدعم والطريقة الصحيحة للتقديم عليه.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

لكي تتأكد من أنك مؤهل لكي تحصل على دعم من الرعاية الاجتماعية في العراق يجب عليك أن تحقق الشروط والضوابط التي أشارت إليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان رسمي لها، ويمكنك الاطلاع عليها من خلال الاتي:

يجب أن يصل عدد أفراد الأسرة إلى 4 أفراد على الأقل.

من الضروري أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي العراق دائما.

في حال إذا كان المتقدم ذكر فيجب أن يتراوح عمره بين 18 وحتى 60 عام، أما إذا كانت أنثى فيجب أن يتراوح عمرها بين 15 وحتى 55 عام.

من الضروري ألا يكون للمتقدم دخل ثابت يتمكن من خلاله الحصول على احتياجاته الأساسية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه أصبح من السهل على مواطنين العراق الاستعلام والوصول إلى جميع أسماء مستحقي دعم الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال منصة مظلتي الرسمية، ويمكنهم ذلك في حال اتباع الخطوات المذكورة في الأسفل فقط: