راتب 15.000 دج رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تقدم حكومة الجزائر العديد من المنح المالية المختلفة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف الولايات الجزائرية، حتى أن هذه المنحة تُساهم إلى حد كبير في توفير الدعم المالي الملائم أمام الأشخاص المتقدمين، في سبيل أن يتحصلوا عليها، وتصل قيمة هذه المنحة تقريبًا إلى 15 ألف دينار جزائري، مع العلم أن الوكالة الوطنية للتشغيل تُشدد على كافة المستفيدين بتجديد هذه المنحة كل 6 أشهر، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند تجديدها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي منحة البطالة في الجزائر؟

تتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب التقديم في منحة البطالة أمام كافة المتقدمين داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتحصل على المنحة جزائري الجنسية.

كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.

أن يتراوح عمر المتقدم من 19 إلى 40 عام وقت التقديم في منحة البطالة.

ألا يكون قد استفاد كمن أي برامج دعم أخرى.

الالتزام بكافة المعايير المفروضة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.

ألا يكون مسجل في المؤسسات والهيئات التعليمية.

خطوات تجديد منة البطالة بالجزائر

وعن الخطوات المعنية بطلب تجديد منحة البطالة في دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-