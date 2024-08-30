النتيجة ظهرت ؟.. موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 الوزارة تستعد

تسود حالة من الترقب والانتظار بين طلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وقد قام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، باعتماد النتائج بعد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لضمان حصول كل طالب على حقه، يتطلع الطلاب لمعرفة الكليات والمعاهد التي سيتم الالتحاق بها في المرحلة المقبلة، مما يعكس أهمية هذه النتائج في مسيرتهم التعليمية.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

انطلقت اختبارات الدبلومات الفنية للدور الثاني بكل من نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات في يوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس، جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قام باعتماد نتيجة الدبلومات الدور الأول بنسبة نجاح بلغت 70.9%. كما أعلن عن أوائل الجمهورية بالنظام الفني سواءً في نظام الخمس سنوات أو الثلاث سنوات، وحتى الآن لم تحدد موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، ومن المتوقع ان علن عنها قريبا.

خطوات سهلة للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على نتائج التعليم الفني، قامت وزارة التعليم بتوضيح الخطوات اللازمة للاطلاع على النتيجة، إليكم الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول واستعلام النتائج:

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الفني الضغط على خيار “استعلام” تحديد “الدبلومات الفنية” اختيار النظام الفني إدراج كافة البيانات المطلوبة الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”

سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج عبر المنصات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، حيث تؤكد الوزارة على أهمية توفير معلومات دقيقة وموثوقة للطلاب وأولياء الأمور. في نفس السياق، تتمنى الوزارة التوفيق لكافة الطلاب في مسيرتهم التعليمية المستقبلية.