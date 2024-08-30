لمتابعة توم وجيري.. استقبل الآن تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids الجديد 2024 وخلي أطفالك يعيشوا في عالم المرح

تعتبر قناة بطوط كيدز هي من أهم القنوات المحببة للأطفال الصغار ونجد أن هذه القناة استطاعت أن تقدم محتوى مميز جدا جعل الأطفال من مختلف الأعمار يقومون بمشاهدتها، فنجد أنها تعمل على بث أفلام كرتونية متنوعة وكذلك أغاني للأطفال منها الترفيهي والآخر تعليمي وبعض برامج الأطفال، التي تقوم بتعليمهم القيم السليمة وتعمل على تنمية المواهب الموجودة لديهم، وبناء عليه الأكثر بحثا عن تردد قناة بطوط كيدز هم الآباء والأمهات، لذلك سوف نتعرف معا في التقرير الحالي على الترددات الجديدة لقناة بطوط كيدز لمشاهدة ممتعة دون أي تشويش.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

المميز في قناة بطوط كيدز أنها من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال المجانية التي لا تحتاج إلى أي اشتراك شهري من أجل القيام بمشاهدتها وحتى تتمكنوا من تثبيت القناة على جهاز الاستقبال لديكم الأمر يتطلب فقط استخدام التردد الجديد للقناة وإليكم التفاصيل:

القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11494.

معامل استقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11594.

معامل الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

جودة القناة: SD.

كيفية ضبط قناة بطوط كيدز

من أجل تسهيل عملية مشاهدة قناة بطوط كيدز عليكم أن تقوموا باتباع الخطوات التي سوف نذكرها لكم في هذه الفقرة وتطبيقها بالترتيب لتحميل القناة: