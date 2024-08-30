لمتابعة توم وجيري.. استقبل الآن تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids الجديد 2024 وخلي أطفالك يعيشوا في عالم المرح

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لمتابعة توم وجيري.. استقبل الآن تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids الجديد 2024 وخلي أطفالك يعيشوا في عالم المرح
تردد قناة بطوط كيدز 2024

تعتبر قناة بطوط كيدز هي من أهم القنوات المحببة للأطفال الصغار ونجد أن هذه القناة استطاعت أن تقدم محتوى مميز جدا جعل الأطفال من مختلف الأعمار يقومون بمشاهدتها، فنجد أنها تعمل على بث أفلام كرتونية متنوعة وكذلك أغاني للأطفال منها الترفيهي والآخر تعليمي وبعض برامج الأطفال، التي تقوم بتعليمهم القيم السليمة وتعمل على تنمية المواهب الموجودة لديهم، وبناء عليه الأكثر بحثا عن تردد قناة بطوط كيدز هم الآباء والأمهات، لذلك سوف نتعرف معا في التقرير الحالي على الترددات الجديدة لقناة بطوط كيدز لمشاهدة ممتعة دون أي تشويش.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

المميز في قناة بطوط كيدز أنها من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال المجانية التي لا تحتاج إلى أي اشتراك شهري من أجل القيام بمشاهدتها وحتى تتمكنوا من تثبيت القناة على جهاز الاستقبال لديكم الأمر يتطلب فقط استخدام التردد الجديد للقناة وإليكم التفاصيل:

القمر الصناعي نايل سات

  • التردد : 11494.
  • معامل استقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ⅚.
  • جودة القناة: HD.

القمر الصناعي عرب سات

  • التردد : 11594.
  • معامل الاستقطاب : رأسي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.
  • جودة القناة: SD.

القناة المحببة لدى الصغار.. تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وخطوات استقبالها

كيفية ضبط قناة بطوط كيدز

من أجل تسهيل عملية مشاهدة قناة بطوط كيدز عليكم أن تقوموا باتباع الخطوات التي سوف نذكرها لكم في هذه الفقرة وتطبيقها بالترتيب لتحميل القناة:

  • الخطوة الأولى يتم فيها فتح جهاز الرسيفر والتلفاز وبعد ذلك يتم استخدام الريموت الخاص بالريسيفر للإعدادات.
  • الخطوة الثانية قوموا فيها باختيار القمر الصناعي لاستقبال تردد قناة بطوط كيدز الجديد.
  • الخطوة الثالثة قوموا بالنقر على أيقونة التوليف اليدوي وبعدها كتابة معلومات قناة بطوط كيدز والنقر على بحث.
  • الخطوة الرابعة عند تحميل القناة يتم الضغط على حفظ، بالوصول إلى تلك الخطوة سوف توجد قناة بطوط كيس ضمن قائمة القنوات الموجودة لديكم وبعدها يمكن متابعتها لجميع الصغار لمحتوى مميز يلائم كل الأعمار.
معلومات الكاتب
mohamedghanem

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
استلام 9999 💎💎 في ثواني.. طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر جارينا الأصلي 100%.. اكتسح خصومك ودمر الأعداء
إنضم لقناتنا على تيليجرام