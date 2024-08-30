هنـــا رابــط الإستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 العراق عبر hajj.gov.iq

يرغب عدد كبير من العراقيين من معرفة اسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 العراق، والأسماء التي تم قبولها في هذه القرعة، وذلك بعد أن تم غلق باب التسجيل في هذه المسابقة، وقد أعلنت هيئة الحج والعمرة أنها ستقوم بالاعلان عن أسماء الفائزين بعد أن تنتهي من رصد الطلبات المقدمة إليها، ويمكن لجميع المتقدمين أن يقوموا بالاستعلام عن طريق الدخول على بوابة الهيئة العليا للحج والعمرة بشكل الكتروني.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 العراق

بعد أن تم غلق باب التسجيل بشكل رسمي في هذه القرعة، فقد وجدنا عدد كبير من المتقدمين يودون معرفة إذا كان قد تم قبول أسمائهم أم لا، وقد أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة أنها ستقوم بالاعلان عن اسماء الفائزين في قرعة الحج العراق 2025 خلال فترة قريبة بعد أن تنتهي من دراسة الطلبات المقدمة إليها، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 40 ألف طلب، ولكن لم تقوم الهيئة بتحديد موعد معين للإستعلام.

الإستعلام عن نتائج قرعة الحج العراق 2025

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج العراق، أن يقوموا بالاستعلام عن اذا كان قد تم قبول اسمائهم أو قد تم رفضها عن طريق الدخول على موقع الهيئة العليا للحج والعمرة واتباع الخطوات التالية: