بكام.. الأسعار في سوق الدواجن بمصر – 30 أغسطس 2024 || وسعر كرتونة البيض يتغير

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 69 جنيهًا، وهو السعر الذي يعتمد عليه تجار التجزئة في عمليات الشراء. فيما تُباع الفراخ للمستهلكين في الأسواق بسعر 79 جنيهًا، وفق ما أعلنه موقع بورصة الدواجن الرئيسية، تشير التقارير إلى أن السوق يشهد حركة طبيعية، ومع استقرار الأسعار، يتوقع أن يساهم ذلك في تنظيم السوق وتحسين خيارات المستهلكين. ترتفع أهمية متابعة الأسعار لدى المستهلكين والتجار لضمان تحقيق الأمان الغذائي في ظل الظروف الاقتصادية المستمرة.

الأسعار في سوق الدواجن بمصر 30 أغسطس

تواصل أسعار الدواجن في مصر حالة من الاستقرار اليوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس 2024، وفقاً لما أعلنته الشعبة العامة للدواجن التابعة للغرفة التجارية. أسعار الدواجن جاءت الأسعار على النحو التالي:

النوع سعر الجنية للكيلو سعر البيع للمستهلك الفراخ البلدي 86 جنيها 98 جنيها الفراخ البيضاء 69 جنيها 79 جنيها كيلو البانيه 185 جنيها –

يظهر التقرير استمرار حالة الاستقرار في أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، مما يسهل على المستهلكين متابعة الأسعار دون تقلبات كبيرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

أسعار البيض في الأسواق المصرية شهدت أسعار البيض في الأسواق المصرية ارتفاعًا طفيفًا في الفترة الأخيرة، حيث يُسجل سعر البيضة الواحدة 5.5 جنيه، تفاصيل أسعار الكراتين:

نوع البيض سعر الجملة (جنيه) سعر البيع للمستهلك (جنيه) البيض الأحمر 155 160 البيض البلدي 160 170 البيض الأبيض 157 159

في العموم، تُعتبر كرتونة البيض الأحمر هي الأقل سعرًا في البيع بالجملة، بينما يحتفظ البيض البلدي بأسعار مرتفعة نوعًا ما. مع استمرار التقلبات في أسعار المواد الغذائية، يُتوقع أن تتأثر أسعار البيض بمزيد من العوامل خلال الفترة المقبلة.