وزارة الموارد البشرية توضح خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1446.. وحقيقة زيادة معاش الضمان

الضمان الاجتماعي يعد أحد برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية إلى الأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض بهدف توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة، من خلال صرف راتب شهري لهم في أول يوم من الشهر الميلادي، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1446

أتاحت وزارة الموارد البشرية السعودية خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية .

اضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة استعلام.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي 1446

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن الزيادة الجديدة في معاشات الضمان الاجتماعي وجاءت على النحو التالي:

العائل يحصل على 1320 ريال سعودي بدلا من 1100 ريال.

بينما التابع يحصل على 660 ريال سعودي وذلك بدلاً من 550 ريال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1446

الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

أن لا يكون المتقدم موظف في القطاع الخاص أو العام.

إقامة المتقدم في السعودية إقامة دائمة.

أن لا يكون المتقدم مقيم في دار الإيواء التابع للحكومة.

توفر بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1446

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم المقدم بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: