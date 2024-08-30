الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق تعلن أسماء الفائزين بالقرعة.. طريقة الاستعلام على اسماء المقبولين في قرعة الحج 

hana masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق تعلن أسماء الفائزين بالقرعة.. طريقة الاستعلام على اسماء المقبولين في قرعة الحج 

تعتبر قرعه الحج من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين المتقدمين في الفترة الحالية، ويتساءل البعض على خطوات الاستعلام على أسماء المقبولين في قرعة الحج وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يمكن العمل على الاستعلام على أسماء المقبولين إلكترونيا تسهيلا على كافة المواطنين استخراج النتيجة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج 

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة بالخطوات الصحيحة للاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج كل ما عليك اتباع الآتي: 

  • اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من هنا.
  • اختر الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار الاستعلام على قرعة الحج.
  • يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتعلم، وبعد التأكد من صحة البيانات اضغط على استعلام.
  • سيتم ظهور التفاصيل الكاملة على الشاشة سواء كنت مقبول أم لا. 

ما هي الاوراق المطلوبة لتأكيد التسجيل في قرعة الحج 

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة أنه بعد التأكد من قبول المواطن في القرعة من الضروري تقديم بعض المستندات الرسمية ليتم قبول الطلب، وهي كالتالي:

  • يجب تقدم 5 صور شخصية حديثة لمقدم الطلب، ويجب أن تكون خلفية بيضاء.
  • يلزم على المتقدمة أن يكون لديها جواز سفر ساري.
  • من الضروري تقديم نسخة من البطاقة السكانية الخاص بالمواطن ليتم قبول الطلب الخاص بالمواطن. 
  • كما يجب على المتقدم تقديم شهادة صحية بأن المتقدم لا يعاني من أي أمراض مزمنة أو معدية ليتم قبول الطلب.
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

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