الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق تعلن أسماء الفائزين بالقرعة.. طريقة الاستعلام على اسماء المقبولين في قرعة الحج 

تعتبر قرعه الحج من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين المتقدمين في الفترة الحالية، ويتساءل البعض على خطوات الاستعلام على أسماء المقبولين في قرعة الحج وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يمكن العمل على الاستعلام على أسماء المقبولين إلكترونيا تسهيلا على كافة المواطنين استخراج النتيجة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة بالخطوات الصحيحة للاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج كل ما عليك اتباع الآتي:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

اختر الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار الاستعلام على قرعة الحج.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتعلم، وبعد التأكد من صحة البيانات اضغط على استعلام.

سيتم ظهور التفاصيل الكاملة على الشاشة سواء كنت مقبول أم لا.

ما هي الاوراق المطلوبة لتأكيد التسجيل في قرعة الحج

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة أنه بعد التأكد من قبول المواطن في القرعة من الضروري تقديم بعض المستندات الرسمية ليتم قبول الطلب، وهي كالتالي: