وظائف بنك مصر لحديثي التخرج بمرتبات مجزية فضلا عن الحوافز.. وفقا لهذه الشروط

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية عن وظائف بنك مصر الشاغرة 2024 في مختلف المحافظات، مستهدفا بشكل خاص الشباب حديثي التخرج الذين لم يتعدى أعمارهم عن سن 28 سنة، كما أعلن عن طريقة التقدم لهذه الوظائف بشكل الكتروني، ولكن يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط والضوابط في المتقدمين لكي يستطيعوا التقدم لهذه الوظائف، سنقوم بعرض تفاصيلها خلال السطور القادمة فتابعونا.

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر خلال صفحته الرسمية لينكدان عن حاجته لشغل مجموعة من الوظائف، تتمثل هذه الوظائف في ممثل خدمة العملاء، وأنه بحاجة إلى مجموعة من الشباب الخريجين للقيام بالمهام التالية:

تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل في المعاملة.

توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

تنفيذ مجموعة من المعاملات والخدمات.

التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية.

شروط وظائف بنك مصر

لشغل وظائف بنك مصر الذي قمنا بالاعلان عنها، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط والضوابط في المتقدمين، حتى يتم قبولهم فيها، من أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم لهذه الوظائف عن 28 سنة.

يجب ألا يكون لديه أقارب من الدرجة الأولى حتى الثالثة في البنك.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد فأعلى لشغل هذه الوظيفة.

يجب أن يكون خريج دفعات 2021 و 2022 و 2023.

يجب الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة.

خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

يجب أن يتسم المتقدم بحسن السير والسلوك.

التسجيل في وظائف بنك مصر

عندما قام بنك مصر بالاعلان عن وظائفه الشاغرة، فقد أعلن عن طريقة التقديم الكترونيا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: