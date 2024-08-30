احدث اسماء ماين كرافت مزخرفة.. تعرف على طريقة تعديل اسم ماين كرافت 

يحرص العديد من الأشخاص على فتح حساب خاص بهم في لعبة ماين كرافت، ولكن من الضروري العمل على اختيار اسم جيد ومناسب لشخصية اللاعب، ويتم التساؤل على احدث الأسماء التي يمكن الاستعانة بها في اللعبة، ومن الضروري أيضا الاطلاع على خطوات تعديل الاسم سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

احدث اسماء ماين كرافت مزخرفة

يعتبر أسماء ماين كرافت هي الأمر الذي يعبر عن شخصية اللاعب بشكل كبير، ويرغب العديد من الأشخاص اختيار الاسم الخاص به على حسب الصفات التي يتمتع بها، وقد تم التوصل الي أجدد مجموعه من الأسماء المزخرفة التي يمكن الاستعانة بها في تسجيل الحساب الخاص بك، وهي كالتالي:

GiggleFluff.

࿇Ðɑʀҟshadow࿇ killer.

♛฿!cth Lasagna☠✯.

CRAZY KILLER.

Həʌɽtləss Ʌlcoholıc.

乡VENOM 乡NAME.

XMEN ツ ŁØGAŃ.

BØT乄$LâЧЗГ乡MOiN.

GHøsT 々 ๕ۣۜZΞUS™.

DEMON シ HUNTER.

Bɽʌŋdəd Kʌməəŋʌ.

TM ツ DRAGON.

PHX 乄 Titan.

Walking Pegasus.

كيفية تعديل الاسم في لعبة ماين كرافت

بعد التعرف على أحدث مجموعه من الأسماء التي يمكن الاستعانة بها في تسجيل الحساب الخاص بك، يتساءل بعض اللاعبين على خطوات تعديل اسم ماين كرافت كل ما عليك هو اتباع الآتي: