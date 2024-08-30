طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي عموم المحافظات

كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يسعى عدد كبير من المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية التعرف على حالة الطلب المقدم ، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من فرز الطلبات المقدمة من المواطنين واختيار الفئات الأولى بالرعاية ، وأكد الأستاذ “أحمد الأسدي” وزير العمل العراقي أن الوزارة تلقت آلا الطلبات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية، والتي تسعى من خلاله على تقديم يد العون والمساعدة للأسر التي لا تمتلك دخل شهري وتمر بأزمة مالية بسبب الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024.

برنامج الرعاية الإجتماعية

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة وسط الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها عدد كبير من الدول العربية، وأكد “الأسدي” أنه تم فرز الطلبات المقدمة واختيار الأسر التي انطبقت عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

يجب على المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية أن يلتزموا بالشروط الآتية لضمان لحصول على برنامج الدعم العراقي….

أن يكون الشخص المتقدم عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.

وألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عمره عن 50 عام.

ألا يكون عمر السيدات المتقدمات أقل من 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وللإطلاع على كشوفات الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ، يمكنكم اتباع الخطوات الآتية: