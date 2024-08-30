حمليها لطفلك.. اليك تردد قناة ميكي على النايل وعرب سات 2024 وكيفية تنزليها على التلفاز

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
حمليها لطفلك.. اليك تردد قناة ميكي على النايل وعرب سات 2024 وكيفية تنزليها على التلفاز
تردد قناة ميكي على النايل وعرب سات 2024
في عالم التكنولوجيا والترفيه الحديث، أصبحت قنوات الأطفال من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الآباء لتوفير محتوى تعليمي وترفيهي لأبنائهم. ومن بين هذه القنوات المميزة، تبرز قناة ميكي كيدز (Mickey Kids) كواحدة من أشهر القنوات التي تقدم برامج ومسلسلات كرتونية جذابة ومحبوبة من قبل الأطفال، ومع بداية عام 2024، أعلنت القناة عن ترددها الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بمحتواها بجودة عالية، وفي هذا المقال، سنتعرف على الترددات الجديدة وكيفية استقبال القناة لمتابعة أحدث البرامج والأفلام الكرتونية التي تقدمها.

تردد قناة ميكي على النايل وعرب سات 2024

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة
نايل سات 11526 أفقي (H) 27500 4/3 HD
عرب سات 11275 أفقي (H) 27500 4/3 HD

كيفية ضبط قناة ميكي على التلفاز 2024

لتنزيل قناة ميكي كيدز على جهاز التلفاز الخاص بك، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. أولاً، قم بالضغط على زر “قائمة الإعدادات”.
  2. أدخل الرقم السري الخاص بالجهاز.
  3. اختر خيار “التثبيت اليدوي”.
  4. اضغط على “إضافة قناة جديدة”.
  5. أدخل التردد الجديد للقناة بالإضافة إلى جميع البيانات المطلوبة.
  6. اضغط على زر “البحث”.
  7. ستظهر القناة مباشرة، ثم قم بالضغط على “إضافة إلى القائمة الرئيسية” لإتمام العملية.
معلومات الكاتب
ahmedalaaa

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“متبقي حـوالـي 200 يـوم فقــط“ موعد شهر رمضان 2025 والعطل الرسمية خلال الشهر الفضيل
إنضم لقناتنا على تيليجرام