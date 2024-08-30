هاتف ليس له حدود.. اليك سعر وامكانيات هاتف شاومي vivo t3 pro 5g بالاسواق 2024

امكانيات هاتف شاومي vivo t3 pro 5g
الإصدارات المتوفرة من هاتف Vivo T3 Pro 5G تشمل:
- إصدار بذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت.
- إصدار بذاكرة داخلية 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت.
الهاتف لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.
المعالج الرئيسي:
- Qualcomm Snapdragon 7 الجيل الثالث بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر.
المعالج الرسومي:
- Adreno 720.
الشاشة:
- نوع الشاشة: AMOLED.
- الحماية: زجاج مقاوم من نوع Schott Xensation.
- الحجم: 6.77 بوصة.
- معدل التحديث: 120 هرتز.
- تدعم عرض 1 مليار لون.
- السطوع: 4500 شمعة.
- الدقة: FHD+ (2392×1080 بكسل) بكثافة 388 بكسل لكل إنش.
مقاومة الماء والغبار:
- نعم، بتقييم IP64.
نظام التشغيل:
- أندرويد 14 مع واجهة المستخدم Funtouch OS 14.
البطارية:
- سعة 5500 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط.
الاتصال:
- يدعم شبكات 5G.
الكاميرا الأمامية:
- بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5.
الكاميرا الخلفية الأساسية:
- بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.
الكاميرا الخلفية الثانية:
- بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.
دقة تصوير مقاطع الفيديو:
- تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية.
- تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.