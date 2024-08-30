هاتف ليس له حدود.. اليك سعر وامكانيات هاتف شاومي vivo t3 pro 5g بالاسواق 2024

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هاتف ليس له حدود.. اليك سعر وامكانيات هاتف شاومي vivo t3 pro 5g بالاسواق 2024
هاتف ليس له حدود.. اليك سعر وامكانيات هاتف شاومي vivo t3 pro 5g بالاسواق 2024

في عالم الهواتف الذكية الذي يشهد تنافسًا شديدًا وتطورًا سريعًا، تبرز شركة Vivo كأحد اللاعبين البارزين بفضل تقديمها لأجهزة تجمع بين الأداء المتفوق والتصميم الأنيق، وأحد أحدث إصداراتها، هاتف Vivo T3 Pro 5G، يأتي ليعزز مكانتها في سوق الهواتف المتوسطة العليا. يتميز هذا الهاتف بتقنيات متطورة ودعم لشبكات الجيل الخامس، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مميزة دون المساومة على السعر، في هذه المقالة، سنتعرف على أبرز ميزات Vivo T3 Pro 5G التي تجعله يستحق اهتمامك، خاصة إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين القوة، السرعة، والأناقة.

امكانيات هاتف شاومي vivo t3 pro 5g

الإصدارات المتوفرة من هاتف Vivo T3 Pro 5G تشمل:

  • إصدار بذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت.
  • إصدار بذاكرة داخلية 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

الهاتف لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

المعالج الرئيسي:

  • Qualcomm Snapdragon 7 الجيل الثالث بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر.

المعالج الرسومي:

  • Adreno 720.

الشاشة:

  • نوع الشاشة: AMOLED.
  • الحماية: زجاج مقاوم من نوع Schott Xensation.
  • الحجم: 6.77 بوصة.
  • معدل التحديث: 120 هرتز.
  • تدعم عرض 1 مليار لون.
  • السطوع: 4500 شمعة.
  • الدقة: FHD+ (2392×1080 بكسل) بكثافة 388 بكسل لكل إنش.

مقاومة الماء والغبار:

  • نعم، بتقييم IP64.

نظام التشغيل:

  • أندرويد 14 مع واجهة المستخدم Funtouch OS 14.

البطارية:

  • سعة 5500 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط.

الاتصال:

  • يدعم شبكات 5G.

الكاميرا الأمامية:

  • بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5.

الكاميرا الخلفية الأساسية:

  • بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

الكاميرا الخلفية الثانية:

  • بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

دقة تصوير مقاطع الفيديو:

  • تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية.
  • تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

سعر هاتف شاومي vivo t3 pro 5g

يأتي هاتف Vivo T3 Pro 5G بسعر تنافسي على المستوى العالمي، حيث يتوفر بسعر تقريبي يبلغ حوالي 149 دولارًا أمريكيًا لإصدار 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، هذا السعر يجعله خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي يوفر ميزات متقدمة وأداء قوي دون أن يثقل كاهل ميزانيتهم.

معلومات الكاتب
ahmedalaaa

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