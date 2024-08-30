موعد بداية الدراسة في عمان وتعرف على مواعيد الاجازات الرسمية في الدولة

أعلنت وزارة التعليم العمانية بأنه سيتم البدء في العام الدراسي الجديد لكافة المراحل التعليمية، ومن وقتها يستفسر الطلبة وأولياء الأمور على الموعد الرسمي لبداية الدراسة وأيضا يجب التعرف على مواعيد الاجازات الرسمية التي حددتها الدولة، ومن الضروري التعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
موعد بداية العام الدراسي الجديد في عمان
أعلنت وزارة التعليم العمانية بأنه تم تحديد الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية ، وقد تم التوضيح بأن اول يوم دراسة 26 أغسطس 2024، وقد اكدت الوزارة ان هذا الموعد خاص بالمعلمين والاشراف والإداريين، بينما الطلاب سيتم البدء في العام الدراسي بالنسبة لهم في يوم 1 سبتمبر 2024.
مواعيد الاجازات الرسمية في عمان للمدارس
بعد أن أعلنت وزارة التعليم العمانية المواعيد الرسمية لبداية العام الدراسي الجديد، يتساءل البعض على مواعيد الاجازات الرسمية في الدولة، وقد ردت وزارة التعليم العمانية بأنه تم تحديد المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية في الدولة كالاتي:
- أول إجازة ستكون بمناسبة رأس السنة الميلادية في يوم الأول من شهر يناير 2025.
- والاجازة الخاص بالعيد الوطني بعمان ستكون بداية من يوم السادس من شهر يناير 2025.
- وستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الثامن والعشرين من شهر أبريل 2025، وقد تم التأكيد بأن مدة الاجازة خمسة أيام متصلة.
- بينما سيتم البدء في إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم السابع من شهر يوليو 2025 لحين انقضاء إجازة العيد.
- والاجازة الخاصة باليوم الخاص بالجمهورية الوطنية يكون بداية من يوم الرابع عشر من شهر يوليو 2025، والاجازة الخاصة بيوم عاشوراء في يوم السادس من يوليو 2025.