موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024 …. وحقيقة زيادة رواتب المتقاعدين ورابط الاستعلام عنها

مع نهاية شهر أغسطس تبدأ عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024، خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي للصرف حتى يستعد المواطنين لصرف مستحقاتهم في الموعد المحدد ، كما تزف وزارة المااية العراقية خبر سعيد للمتقاعدين في العراق وهذا ما سوف نستعرضه لحضراتكم خلال السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يهتم عدد كبير من الأشخاص التعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر سبتمبر 2024، وحقيقة الزيادة المقرر إضافتها على رواتب المتقاعدين هذا الشهر وكالعادة يتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يوافق هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية في العراق ن ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، وأشارت وزارة المالية العراقية بشأن خبر زيادة رواتب المتقاعدين وتؤكد أن الزيادة المقرر تطبيقها هي الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية بداية العام الجاري، ولا يوجد أي زيادة في رواتب المتقاعدين خلال هذا الشهر كما يتردد في الكثير من المواقع الالكترونية.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2024

وأعلنت المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب شهر سبتمبر 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين للإطلاع على رواتبهم بكل سهولة ويسر، وإليكم خطوات الاستعلام.