أسمك منهم.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة منصة مظلتي وشرط الحصول عليها

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية هي واحدة من أشكال الدعم التي يتم تقديمها إلى الأسر المستحقة والمستفيدة في العراق ويتم الحصول عليها بعد توافر مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها قبل ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حيث تقدم الوزارة رابط يمكن من خلالها الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة وذلك عبر منصة مظلتي في السطور القادمة فتابعونا.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وإمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي حتى يتمكن المستفيدين من الاطلاع على أسمائهم عبر الخطوات التالية:

اولا التوجه الى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق ويمكن الدخول إليها اضغط هنا .

يقوم المعلم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الدخول الى الصفحة الرئيسية يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الضغط على الاستعلام عن أسماء المقبولين.

إدخال البيانات المطلوبة.

يتم اختيار المحافظة التابع لها المواطن ثم تحديد رقم الوجبة التابع لها.

الضغط على ايقونة استعلام.

بتظهر لك نافذة كشوفات اسماء المقبولين يمكنك تحميلها والبحث عن الأسم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

إن الحصول على الرعاية الاجتماعية تتطلب توافر مجموعة من الشروط حيث تأتي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية على النحو التالي: