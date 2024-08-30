جددها بسرعة قبل الايقاف.. جدد منحة البطالة الجزائرية وتعرف على شروط تجديد المنحة

تعتبر منحة البطالة من أهم المنح الحكومية التي يتم صرفها لكافة المواطنين المنطبق عليهم الشروط في الجزائر، وأعلنت الحكومة الجزائرية بضرورة تجديد المنحة لعدم ايقافها على المستفيدين، وقد أوضحت الخطوات الصحيحة لتجديد منحة البطالة، كما أشارت بأنه من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب صرف المنحة، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

طريقة التقديم على منحة البطالة بالجزائر

يرغب العديد من المستفيدين من منحة البطالة التقديم للتجديد على المنحة، وقد أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه يتم التجديد طبقا للخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل من هنا .

يطلب الموقع تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

اضغط على تمديد منحة البطالة من الخيارات الموجودة على الشاشة الرئيسية، ويطلب الموقع تحديث البيانات الشخصية الخاصة بك.

وبعد التأكد من أن البيانات صحيحة مئة بالمئة يتم ارسال كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تطلبها المنصة.

ثم يتم الضغط على ارسال الطلب ويتم الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك.

ما هي شروط تجديد منحة البطالة الجزائرية

أعلنت الحكومة الجزائرية بأنه يتم العمل على تجديد المنحة بناء على بعض الشروط الأساسية وهي كالتالي: