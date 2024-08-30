القرود والقروش.. ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 نايل سات وعرب سات

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج المميز، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية التي تنقل حياة الحيوانات، وغير ذلك من المحتوى الفريد من نوعه، على أن يكون المحتوى ذات جودة عالية وإشارة قوية، يسهل القيام بمشاهدة والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة، عبر الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، لمتابعة كل ما هو مميز وحصري في عالم الحيوانات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة فهو النايل سات.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون 11411.

معدل الترميز للقناة فهو 30000.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون ⅚.

نزل تردد ناشيونال جيوغرافيك 2024 العرب سات

كما أن لقناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، الناقلة للمحتوى الجديد والمميز على مدار الساعة، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي قناة ناشيونال جيوغرافيك أطفال فهو العرب سات.

التردد الجديد للقناة 11804.

معدل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك أطفال فهو 27500.

استقطاب القناة هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

جاءت أبرز الخطوات المعنية باستقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد والمميز، وفقًا لما يلي:-