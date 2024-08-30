شقتك جاهزة.. استعلم الآن عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 خــلال موقع aadl.com.dz واهم الشروط المطلوبة

يعد برنامج عدل 3 من البرامج السكنية الهامة في الجزائر حيث يوفر وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وهو ما يساهم في حل أزمة السكن وتحسين جودة الحياة وأعلنت وزارة السكن عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 عبر موقعها الإلكتروني مما يتيح للمتقدمين التحقق من حالتهم بسهولة كما تم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية مما يتيح فرصة جديدة لمن لم يتقدم أو لم يحالفه الحظ في المرحلة السابقة.

رابط أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 أصبح سهلاً من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك والذي يتم من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لسكنات عدل.

البحث عن رابط خاص بسكنات عدل 3 على الصفحة الرئيسية.

إدخال بيانات التسجيل الشخصية مثل رقم التسجيل والرقم السري.

التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل المتابعة.

النقر على زر البحث لعرض النتيجة.

مشاهدة القائمة الكاملة للأسماء المقبولة.

التأكد من إدراج اسم المتقدم ضمن القائمة.

طباعة النتيجة للاحتفاظ بها كمرجع.

متابعة أي تحديثات جديدة قد تعلن عنها الوزارة.

شروط التسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3

للتسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3، وضعت وزارة السكن مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها لضمان قبول طلباتهم والتي تتضح فيما يلي: