مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G وأبرز مميزاته وعيوبه 

أطلقت شركة سامسونج مؤخرا هاتف Samsung Galaxy A35 5G ضمن مجموعة هواتفها الذكية 5G ليكون إضافة جديدة إلي تلك التشكيلة، وذلك مع تكلفة مناسبة للمستهلكين الذين يتطلعون إلي امتلاك هاتف بسرعة جيدة وقدرات تقنية عالية سوف نتعرف عليها بالتفصيل مع مواصفات الهاتف وأهم ما جاء به من مميزات وعيوب، ليكون القرار الأخير للمستهلك في أخذ خطوة الشراء للهاتف أم لا.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

جاء الهاتف مع نظام تشغيل اندرويد 14، بالإضافة إلى المواصفات الآتية:

المعالج

ثماني النواة من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو.

المعالج الرسومي من نوع Mali-G68 MP5.

سعة التخزين

الاصدار الاول بذاكرة تخزين صلبة سعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت.

الاصدار الثاني بذاكرة تخزين صلبة سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت.

الكاميرا

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميجا بكسل و 8 ميجا بكسل و 5 ميجا بكسل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

الشاشة

مساحة الشاشة 6.6 بوصة من نوع AMOLED وبدقة FHD بها ثقب صغير بمنتصف الشاشة.

تدعم معدل التحديث بتردد 120 هرتز.

درجة السطوع تصل إلى 1000 شمعة.

البطارية

سعة البطارية 5000 مللي أمبير، مع إمكانية الشحن السريع بقوة 25 واط.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

جاء الهاتف بالعديد من المميزات أبرزها ما يلي:

أداء الكاميرا جيد للغاية سواء كانت الأمامية أو الخلفية.

البطارية توفر أداء مميز يدوم طويلا بفضل سعتها التي تصل حتى 5000 مللي أمبير.

سماعات الهاتف الخارجية جاءت بصوت ستيريو يقدم تجربة صوتية مناسبة.

مساحة الشاشة كبيرة لتوفر مشاهدة ممتعة ومريحة للعين.

الهاتف مقاوم للغبار والماء بشهادة IP67 الحاصل عليها.

يوفر الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين باستخدام كارت ميموري.

عيوب الهاتف

لا يحتوي الهاتف على منفذ سماعات الاذن الـ 3.5 ملم.

المعالج يقدم أداء مقبول ولكن من الأفضل لو تم استخدامه من نوع آخر ليقدم أداء اقوي أثناء استخدام الألعاب والتطبيقات.

حواف الشاشة كبيرة بعض الشئ.

إمكانية الشحن السريع تقدر بقوة ضعيفة للغاية 25 واط فقط.

سعر الهاتف

تم تسعير هاتف Samsung Galaxy A35 5G للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام على النحو التالي:

في مصر بسعر 13300 جنيه مصري.

في السعوديه بسعر 1000 ريال سعودي.

في الإمارات بسعر 850 درهم إماراتي.

أما عن النسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها كما يلي: