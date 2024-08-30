«تش تش وقت الدوش».. استقبل الآن تردد قناة كراميش 2024 وفرح أطفالك وابسطهم مع حكايات لولو وميدو

تعتبر قناة كراميش من القنوات الفضائية الرائدة في مجال المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال ومنذ انطلاقها نجحت القناة في جذب جمهور واسع من الصغار والكبار على حد سواء بفضل برامجها المتنوعة والأغاني الهادفة التي تقدمها ولتلبية رغبات المشاهدين وتسهيل الوصول إلى محتواها قامت قناة كراميش بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة سوف نوضح تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد القناة على قمر نايل سات

تقدم قناة كراميش تردد جديد على قمر نايل سات لضمان جودة بث عالية وتغطية أوسع ويتضح تردد القناة فيما يلي:

تردد القناة الجديد على نايل سات هو 11603.

معدل الترميز الخاص بالقناة يبلغ 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح للقناة هي 3/4.

تردد القناة على قمر عرب سات

توفر قناة كراميش تردد يضمن وصول محتواها للمشاهدين في المناطق المختلفة ويتضح تردد القناة على قمر عرب سات فيما يلي:

التردد الجديد على قمر سات هو 12360.

معدل الترميز المستخدم هو 30000.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 5/6.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش تتميز بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال يهدف إلى تطوير القيم الأخلاقية والتعليمية في جو ممتع وتتضح المميزات فيما يلي: