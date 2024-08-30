هل ظهرت اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه للمشمولين عام وخاص عبر مِظلتي؟

حديث وبحث لا ينتهي من قِبل المواطنين والمواطنات في العراق عن اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه، حيث يرغب المواطنين في التعرف على الكشوفات ومتى ستقوم وزارة العمل العراقية بإطلاق الوجبة السابعة، حيث الوجبة المنتظرة، والتي بموجبها سيحصل المواطن على مبلغ قد يصل إلى 400 ألف دينار شهري، ونذكر لكم هل ظهرت أسماء جديدة للمشمولين في الوجبة السابعة أم لا، فضلًا كونوا معنا.

هل ظهرت اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه؟

حتى وقتنا الحالي لم تظهر أي أسماء جديدة للرعاية الاجتماعية للمشمولين شمول عام في الوجبة السابعة، حيث ما زالت كشوفات المشمولين غير واضحة، وتقريبًا وفقًا للمسؤولين فإن الوجبة تنتظر التخصيص المالي حتى يتم إطلاقها، وقيل أن الوزارة تقوم بمراجعة المتجاوزين على الرعاية وستقوم بإعادة توجيه الدعم إلى المواطنين المستحقين وليس المتجاوزين.

أي حتى الآن لا يوجد وجبة جديدة للمشمولين في الرعاية شمول عام، ولم تنزل بعد الوجبة السابعة.

الاستعلام عن اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه

كما بينا لكم لم تنزل بعد الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية، ولكن ما إن توفر وزارة العمل العراقية الكشوفات، على المستعلم أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي التابعة للعمل العراقية، أو موقع وزارة العمل العراقية نفسه على الشبكة.

اختيار هيئة الرعاية الاجتماعية، ثم المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يجد المستعلم عند إعلان الكشوفات الوجبة السابعة، وحينها يقوم بتحميل الكشف في محافظته ويستعلم عن اسمه برقم البطاقة الوطنية الموحدة.

وكما بينا لكم أن الكشوفات الآن غير متاحة ولم تنزل وجبة جديدة، وفي انتظار إعلانها الرسمي من العمل العراقية، وبعدها سيُتاح الاستعلام.