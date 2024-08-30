تردد قناة زي الوان الجديد 2024 Zee Alwan بجودة H لمتابعة أشهر المسلسلات الهندية

قناة زي الوان هي قناة هندية تقوم بعرض المسلسلات الهندية والأفلام الهندية والبرامج الهندية مدبلجة بالعربية، ولقد تم إنشائها في عام 2012وهي تابعة لشركة الترفيه زي كما تقوم القناة بتقديم العديد من المسلسلات القديمة والجديدة وبرامج للسياحة والطبخ والصحة والجمال، ولذلك أصبح الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة يبحثون عن تردد قناة زي الوان الجديد وخاصة أن عشاق المسلسلات الهندية يفضلون تلك القناة لما تقوم بتقديمه من محتوي هندي راقي ومميز.

تردد قناة زي الوان الجديد 2024

قناة زي الوان قناة فضائية تم إنشائها عام 2012 هي قناة تابعة لشركة zee ولكنها تكون باللغة العربية، ويمكننا التعرف على الترددات الجديدة للقناة على النايل سات والعرب سات من خلال الآتي:

تردد قناة زي الوان على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: 5/7.

تردد قناة زي الوان على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11418.

معامل التصويب: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت قناة زي الوان الجديد على جهازك

قم بتشغيل جهاز الرسيفر الخاص بك وبعد ذلك قم بالدخول على الإعدادات بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

وبعد ذلك قم باختيار التركيب اليدوي ثم قم باختيار القمر الصناعي وبعدها قم بملء بيانات التردد الخاصة بالقمر مثل التردد ومعدل الترميز.

وبعدها قم بالنقر على زر التنزيل وبعدها ستجد القناة في قائمة القنوات الخاصة بك على جهاز الرسيفر.

أشهر مسلسلات زي الوان الفضائية

تتميز قناة زي الوان بتقديمها عرض الأجزاء المختلفة من الأعمال بشكل مستمر، كما إنها تعمل على مدار أربعة وعشرون ساعة بدون توقف فهي من القنوات المجانية، وتقوم القناة بعرض المسلسلات التركية والهندية المدبلجة باللغة العربية، ومن أشهر المسلسلات التي تم عرضها عبر القناة ما يلي: