بعد الارتفاع.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 سجل هذا المبلغ

المستثمرون في الذهب وتجار الصاغة والسيدات يتساءلون جميعًا باستمرار وبشكل يومي عن سعر الذهب اليوم، ذلك المعدن النفيس الذي يتغير سعره بشكل يومي، بل على مدار اليوم مرة يرتفع ومرة ينخفض وهكذا باستمرار، ونرفق لكم الأسعار وفقًا للتحديث الأخير، بالإضافة إلى سعر الذهب بالمصنعية والضريبة المضافة.

سعر الذهب اليوم

حسب ما وضحته الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن أسعار اليوم الجمعة في نهاية التعاملات شهدت تراجع في الأسعار جديد داخل محلات الصاغة، وتواصل من الصباح عملية التراجع، حيث انخفضت الأسعار وسجلت اليوم ما يلي:

الجرام من عيار 21 سجل اليوم في الشراء مبلغ 3440 جنيه مصري، بينما في عمليات البيع 3430 جنيه مصري.

سعر الجرام من عيار 24 خسر اليوم 18 جنيه تقريبًا، حيث جاء اليوم في عمليات الشراء 3931 جنيه، بينما عند البيع 3918 جنيه.

الذهب من عيار 18جاء اليوم مسجلًا مبلغ 2949 جنيه مصري في عمليات الشراء، بينما عند البيع سجل 2940 جنيه مصري.

سجل الجنيه الذهب اليوم مبلغ 27 ألف وحوالي 520 جنيه مصري في عمليات الشراء، بينما البيع 27 ألف وحوالي 508 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية والضريبة المضافة

ذكرنا لكم الأسعار بالأعلى، والتي وضحت سعر جرام الذهب لعيار 24 و21 و18 أيضًا، بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب، وللعلم أن الأسعار السابقة غير شاملة لسعر المصنعية والضريبة، وبالنسبة للأسعار فهي كالتالي: