“تشكيلة موبايلات تساعدك في الاختيار”.. مقارنة بين أسعار ومواصفات Samsung Galaxy A04 وأوبو A16 ونوكيا G21 الفئة الاقتصادية

في الوقت الحالي ومع ارتفاع الأسعار الملحوظ أصبح الكثير من الأشخاص يواجهون مشكلة أثناء البحث عن هواتف ذكيه وذلك لأن أسعار الهواتف ترتفع بشكل تدريجي مع مرور الوقت، ولذلك اتجه الكثير من الأشخاص للبحث عن هواتف رخيصة الثمن وبمواصفات وإمكانيات عالية ولذلك كان هاتف أوبو A16 ونوكيا G21 وSamsung Galaxy A04 من أفضل الخيارات أمام هؤلاء الأشخاص.

مواصفات هاتف أوبو A16

تقدم شركة أوبو عدد من الهواتف ذات الإمكانيات العالية بسعر بسيط وفي متناول الجميع، وكان هاتف أوبو A16 من أشهر تلك الهواتف ويمكنك التعرف على مواصفاته من خلال الاتي:

يعتمد الهاتف على نظام تشغيل من نوت أندرويد 11.

تصل سعة البطارية الخاصة به إلى 4230 مللي أمبير.

تصل دقة الكاميرا الرئيسية إلى 13 ميجا بكسل أما الكاميرا الأمامية فتصل دقتها إلى 5 ميجا بكسل.

يأتي بمساحة تصل إلى 32 جيجا بايت مع 3 جيجا رام.

مواصفات هاتف نوكيا G21

شاشة الهاتف تقدم أداء جيد تحت أشعة الشمس وتصل سعتها إلى 6.5 بوصة.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت.

بطارية الهاتف قوية نظرا لأن سعتها تصل إلى 5050 مللي أمبير.

يعتمد الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 11 مع إمكانية تطويره إلى نظام أندرويد 13.

سعره يتناسب مع جميع مستخدمي الهواتف فهو يصل إلى حوالي 4000 جنيه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A04