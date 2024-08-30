“جهز شنطتك وأدواتك”.. هذا هو موعد بدء الدراسة فى العراق لعام 2025

تعد بداية العام الدراسي من الأحداث المهمة في العراق حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر انطلاق الموسم الدراسي الجديد ويمثل هذا الموعد بداية رحلة تعليمية جديدة مليئة بالتحديات والفرص حيث يهدف النظام التعليمي في العراق إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة تمكن الطلاب من اكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم ومع اقتراب موعد بدء الدراسي هناك العديد من التساؤلات عن موعد بدايته وفي هذا المقال سوف نوضح موعد بدء الدراسة في العراق.

موعد بدء الدراسة في العراق

يختلف موعد بدء الدراسة في العراق من عام لآخر بناءا على عدة عوامل تشمل القرارات الحكومية والأوضاع الصحية والظروف المناخية وتحرص وزارة التربية العراقية على تحديد موعد محدد يتيح للطلاب الاستعداد الجيد لبداية العام الدراسي ومن المعروف أن بداية العام الدراسي الجديد في العراق يبدأ عادة في شهر سبتمبر وسوف تعلن وزارة التربية الموعد الرسمي قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية كما تختلف المواعيد قليلاً بين المدارس الحكومية والخاصة وتحدد الوزارة أوقات العودة بناءً على الوضع الصحي السائد في البلاد.

التحضيرات لبداية العام الدراسي

الاستعداد لبداية العام الدراسي يتطلب تحضيرات من قبل الطلاب وأولياء الأمور لضمان انطلاقة ناجحة والتي تشمل ما يلي: