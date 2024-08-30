كيفية التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 وشروط القبول في الدعم للمواطنين

المنظومة التموينية من أهم أشكال الدعم داخل دولة العراق وذلك لأنها تقدم دعم يتمثل في الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين مثل المأكل والمشرب وذلك دون مقابل مادي كبير مما يحسن من مستوى المعيشة الخاص بالموطنين، وتعد طريقة التسجيل في البطاقة التموينية لعام 2024 وشروط وضوابط الحصول عليها من ضمن الأشياء التي يرغب الجميع في التعرف عليها في الوقت الحالي.

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من منظومة التموين التعرف من خلال بعض النقاط على الطريقة الصحيحة للتسجيل في البطاقة التموينية في العراق وهي الطريقة التي كشفت عنها وزارة التجارة العراقية، وهي على النحو الاتي:

كخطوة أولى يجب أن يقوم المواطن بزيارة موقع وزارة التجارة العراقية الرسمي لإنشاء حساب جديد.

ويتم ذلك من خلال إدخال المعلومات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني والاسم ورقم الهوية ثم تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع يضغط على تسجيل البطاقة التموينية، وعند ظهور نموذج الطلب يبدأ المواطن في كتابة المعلومات الشخصية مثل عدد الأفراد ورقم الهاتف والعنوان.

وبعد التأكد منها يدخل المستندات والوثائق التي تثبت صحة المعلومات السابقة وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يضغط على خيار (إرسال)، وفي النهاية ينتظر قليلا حتى يحصل على رسالة التأكيد.

شروط التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق

في حال إذا أردت التسجيل في البطاقة التموينية فيجب أن تحرص على استيفاء جميع شروط التسجيل، وهي على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل دولة العراق.

من الضروري أن يوفر المتقدم كافة الأوراق الخاصة بالتقديم مثل عقد الإيجار.

لابد أن يدخل المتقدم المعلومات المطلوبة منه بشكل صحيح.

يشترط ألا تكون البطاقة التموينية سارية في وقت التسجيل المعلن عنه.

يشترط أن يتم تقديم صورة واحدة من بطاقة الهوية الوطنية.

وفي حال استيفاء الشروط والضوابط السابقة سيتمكن المواطنين من التسجيل في البطاقة التموينية والحصول على جميع السلع التي تقدمها الدولة، والتي من ضمنها الآتي: