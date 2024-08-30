طريقة الاستعلام عن قرعة الحج في العراق 2024 عبر hajj.gov.iq الهيئة العليا للحج والعمرة

يرغب الكثير من المواطنين في العراق في التعرف على خطوات الاستعلام عن قرعة الحج في العراق لعام 2025 حيث سوف تظهر النتيجة بعد أن تنتهي مدة التسجيل في القرعة، ولقد تم فتح باب التقديم في قرعة الحج يوم 25 يوليو واستمر التقديم حتى يوم 13 أغسطس ويتم مراجعة جميع طلبات المتقدمين من أجل التأكد من توافر الشروط فيهم ويمكن الاستعلام عن القرعة من خلال خطوات بسيطة.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 العراق

بعد أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج قرعة الحج لعان 2025 في العراق يمكن للأشخاص المتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع خطوات بسيطة، وتتمثل فيما يأتي:

قم بالدخول على موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

وبعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج قرعة الحج.

وعليك بكتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب الخاص بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام وسوف تظهر لك نتيجة الطلب.

شروط قرعة الحج في العراق 2025

هنام العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في قرعة الحج بالعراق لعام 2025، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية حيث لا يتم قبول طلبات الغير عراقيين.

يلزم أن يكون المتقدم مقيم داخل العراق بشكل دائم.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للحصول على القرعة.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد فاز من قبل في قرعة الحج.

يجب أن يكون المتقدم سليم جسديا من أجل القيام بجميع مناسك الحج.

لابد أن لا يكون المتقدم قد ذهب للحج سابقا.

موعد ظهور نتيجة قرعة الحج 2025

لقد تم فتح باب التسجيل في قرعة الحج بالعراق بداية من يوم 25 يوليو واستمر التقديم حتى يوم 13 أغسطس وتقوم هيئة الحج والعمرة بمراجعة جميع طلبات المتقدمين من أجل الموافقة على من تتوافر فيهم الشروط، وسوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في القرعة حيث يبلغ عدد المقبولين في قرعة الحج 40 الف شخص وسوف يتم الإعلان عنهم.