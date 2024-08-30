هل ظهرت أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024؟ وزارة المالية العراقية تجيب

برنامج الرعاية الاجتماعية يعد من أبرز برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة العراقية للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وذلك بهدف مساعدتهم في توفير متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة ويبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية عن معرفة أسماء المشمولين في الوجبة السابعة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام.

هل ظهرت أسماء الرعاية الاجتماعية؟

أكدت وزارة العمل أن أسماء الرعاية الاجتماعية لن تظهر حتى الآن، وفي حالة ظهور أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

اضغط على الاستعلام عن نتائج أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بكل دقة.

اختر المحافظة التابع لها.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل فيما يلى: