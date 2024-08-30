سن التقاعد الجديد للنساء 2024 ورابط الإستعلام عن رواتب شهر سبتمبر

صدق صندوق التقاعد الجزائري، مؤخرًا على سن التقاعد الجديد الذي يضم النساء العاملات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يمكن لكافة السيدات العاملات الخروج على سن التقاعد المبكر قبل الـ 60 عامًا، مع استيفاء الفترة المحددة للعمل أو سنوات الخبرة داخل القطاع التي تعمل به السيدة، إضافة إلى أن المرأة تحصل على حوافز مالية وفقًا لما يُحدده صندوق التقاعد، وغير ذلك من التعويضات الأخرى التي تتحصل عليها العاملات في الدولة.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في ولايات الدولة الجزائر، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية الرسمي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الخاصة بالوزارة.

ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين في الجزائر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر

وأكد صندوق التقاعد الجزائر، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق بداية كل شهر ميلادي، وهو الموافق الأحد 1 من شهر سبتمبر 2024، بما يشمل الزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها في شهر مايو الماضي، بما يتحصل عليها كافة المتقاعدين، والراغبين في الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر مختلف المنافذ المؤهلة لصرف الرواتب من كافة البنوك الحكومية والخاصة.