رابط التسجيل لحجز العملة الاجنبية في ليبيا والشروط اللازمة لصرف العملات الأجنبية 2024

من أكثر ما يشغل بال العديد من المواطنين في ليبيا هو كيفية التسجيل لحجز العملة الاجنبية في ليبيا، حيث أعلن المصرف المركزي الليبي عن فتح باب حجز العملات الأجنبية، حيث أن العملة الأجنبية لها أهمية وقيمة كبيرة في الوقت الحالي وهي من أهم العمل في العالم، لذلك تقوم الدول العربية من وقت لآخر بفتح باب التقديم لحجز العملات الأجنبية لتفادي حدوث عجز.

التسجيل لحجز العملة الاجنبية في ليبيا 2025

ليبيا من أكثر الدول العربية التي تتيح لمواطنيها حجز العملات الأجنبية حيث قامت وزارة الصرف الليبية بفتح باب حجز العملات الأجنبية وأوضحت الحد الأدنى للحجز على أن يكون بنحو 4 آلاف دولار ويتم حجز العملات وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة.

خطوات التسجيل في منصة العملات الأجنبية

تزايد البحث عن معرفة كيفية التسجيل في منصة العملات الأجنبية حيث أوضحت الوزارة خطوات حجز العملات الأجنبية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب مصرف ليبيا المركزي.

قم بإنشاء حساب جديد من خلال كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف والرقم الوطني ورقم جواز السفر الساري.

اضغط على كلمة تأكيد.

سيصلك رمز التأكيد على هاتفك المحمول.

قم بكتابة الرمز في المربع المخصص لذلك.

اضغط على تسجيل الدخول.

بذلك يمكنك حجز العملات الأجنبية.

شروط حجز العملات الأجنبية في ليبيا

لحجز العملات الأجنبية في ليبيا لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي تتمثل فيما يلى: