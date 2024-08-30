“وزارة المالية” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بأخر زيادة ورابط الإستعلام

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“وزارة المالية” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بأخر زيادة ورابط الإستعلام
"وزارة المالية" موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بأخر زيادة ورابط الإستعلام

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، حيث إن هذه الرواتب تشمل عدد كبير من المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، مما تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي تم التصديق عليها وهي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، حتى أن وزارة المالية أطلقت موقعها الرسمي للاستعلام عن الرواتب ومعرفة القيمة المستحقة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وأوضحت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي، ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، على أن التوقعات تُشير بأن صرف الرواتب توافق يوم 1 سبتمبر 2024 في كافة المحافظات العراقية، بما يتحصل عليها كافة المشتركين في الهيئة، مع العلم أن الصرف يكون من مختلف المنافذ المؤهلة لذلك، وكذلك البنوك والمصارف العاملة في الدولة.

"وزارة المالية" موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بأخر زيادة ورابط الإستعلام
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية عبر الإنترنت.
  • مع إدخال رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية.
  • ليتم الانتقال إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.
  • اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
  • مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.
  • النقر على زر “بحث”.
  • وعندها سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالراتب.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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