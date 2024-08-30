“وزارة المالية” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بأخر زيادة ورابط الإستعلام

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، حيث إن هذه الرواتب تشمل عدد كبير من المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، مما تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي تم التصديق عليها وهي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، حتى أن وزارة المالية أطلقت موقعها الرسمي للاستعلام عن الرواتب ومعرفة القيمة المستحقة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وأوضحت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي، ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، على أن التوقعات تُشير بأن صرف الرواتب توافق يوم 1 سبتمبر 2024 في كافة المحافظات العراقية، بما يتحصل عليها كافة المشتركين في الهيئة، مع العلم أن الصرف يكون من مختلف المنافذ المؤهلة لذلك، وكذلك البنوك والمصارف العاملة في الدولة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-