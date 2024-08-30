معرفة معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 2025 عبر موقع وحدة التنسيق وشروط القبول

معرفة معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 من أكثر الموضوعات التي تشهد زيادة في البحث في هذه الأونة حيث يرغب الطلاب في التعرف على الحد الأدنى لمؤشرات القبول للسنة الدراسية 2024/2025 بكختلف الكليات، وذلك منذ أن تم الإعلان عن نتيجة امتحانات التوجيهي، حيث يستعد الطلاب للدراسة في الجامعات وتحديد التخصص المناسب لهم على حسب مجموع نجاحهم بالتوجيهي، وقد بدأت عملية التسجيل منذ يوم 14 أغسطس وانتهت منذ فترة قصيرة، وفي السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كما نوضح لكم نسب القبول بمختلف الكليات.

معرفة معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024

أعلنت وحدة التنسيق عن رابط معدلات القبول الموحد حيث يتم التعرف عليها من خلال موقعها الرسمي، حيث أوضحت الوحدة الحد الأدنى للقبول في مختلف التخصصات والكليات الأردنية، وذلك لتقديم المساعدة للطلاب في تحديد الكلية التي تناسبهم بناءً على مجموعهم، ومن أبرز المعدلات التي تم الإعلان عنها ما يلي:

نسبة القبول في كلية الطب: 97%.

نسبة القبول في كلية التمريض: 90%.

نسبة القبول في كلية الصيدلة: 99%.

نسبة القبول في كلية الرياضة العامة: 83%.

نسبة القبول في كلية الهندسة (قسم الكهرباء): 88%.

نسبة القبول في كلية الذكاء الاصطناعي: 65%.

نسبة القبول في كلية الحقوق: 70%.

رابط وشروط القبول في جامعات الأردن 2024/2025

استعلم عن معدلات القبول الموحد عن طريق موقع وحدة التنسيق الالكتروني، حيث يجب الإشارة إلى بعض الشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي للتسجيل في هذه الجامعات، ومن أبرز هذه الشروط: