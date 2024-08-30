اضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعربسات واهم البرامج

قناة ناشيونال جيوغرافيك، منذ انطلاقها، وضعت نفسها في مقدمة القنوات الوثائقية التي تقدم محتوى علمي وثقافي فريد القناة معروفة بجذبها لجمهور واسع من خلال برامجها التي تستكشف أسرار الطبيعة والحيوانات، إلى جانب القيام بتوثيق قصص الإنسان في مختلف بيئات العالم. مع تغير الترددات على الأقمار الصناعية،

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

شهدت قناة ناشيونال جيوغرافيك تحديثًا لترددها على القمر الصناعي نايل سات اعتبارًا من عام 2024 ويتعين على المشاهدين ضبط أجهزتهم على التردد الجديد

التردد: 11411

مع معدل استقطاب أفقي

ومعدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

لم يقتصر تحديث الترددات على النايل سات فقط، بل امتد ليشمل القمر الصناعي عرب سات أيضًا يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم على

التردد الجديد: 11804

مع معدل استقطاب أفقي

ومعدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

يتيح هذا التردد لمحبي القناة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستمتاع ببرامجها المميزة بجودة بث لا تضاهى، مما يعزز من انتشار القناة وجذبها لمزيد من المشاهدين.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك المميزة

تضم قائمة برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك عددًا من البرامج التي تحظى بشعبية واسعة. من بين هذه البرامج