تعرف على موعد الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 المتوقع عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها محبو المسلسلات التركية في هذه الفترة هو إعلان إطلاق الفيديو التشويقي للموسم الجديد من مسلسل محرر القدس، ومن الواضح أن هذا المسلسل يسعى لاكتساح جميع المسلسلات التركية التي ينافسها على الساحة، حيث تعاقد القائمون عليه، بعد نهاية الموسم الأول، مع كاتب متميز وقوي، ولهذا السبب يتوقع المتابعون أن يكون الموسم الجديد أقوى وأكثر تشويقاً وفي الفقرة التالية نوضح موعد عرضه والقنوات الناقلة له.

موعد الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

يزداد بحث المتابعين عن موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي، وذلك بسبب كثرة التوقعات بأن يكون الموسم الجديد أكثر تشويقاً، حيث انضم لهذا العمل الممثل الباكستاني أحمد علي أكبر الذي سيلعب دوراً مهماً في الجزء الجديد، كما ستشارك في هذا الموسم أيضاً الممثلة الباكستانية دورفيشان سليم، التي ستؤدي دور أميرة تركية، ومن المتوقع أن ينضم العديد من الممثلين الكبار من باكستان وتركيا.

ويحكي هذا الموسم الأحداث التاريخية البارزة التي عاصرها القائد الشجاع صلاح الدين الأيوبي، الذي تمكن من القضاء على الصليبيين وتحرير القدس من قبضتهم، وتمكن من التغلب على التحالف الأوروبي ضده، وسيتم توفير حلقات الموسم الثاني في شهر أكتوبر القادم، وسوف تعرض الحلقات على قناة ATV التركية، حيث سيتم عرض حلقة أسبوعياً يوم الاثنين في تمام الساعة 9:00 مساءً، وويمكن متابعة المسلسل مترجماً إلى اللغة العربية عبر قناة الفجر، التي ستعرضه يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساءً.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني

بمجرد أن يحين موعد الحلقة الجديدة من صلاح الدين تستطيع مشاهدتها عبر القنوات التالية:

قناة TRT 1 التركية

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

قناة الفجر الجزائرية