“عبر القناة الناقلة” موعد الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الجديد “موعد متوقع”

موعد الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان تزداد مؤشرات البحث عنه، حيث يرغب ملايين المتابعين في التعرف على بداية عرض حلقات الموسم السادس لهذا المسلسل الشهير، ومن المتوقع أن يتضمن الموسم العديد من الأحداث المثيرة، وقد بدأ عرض أولى أجزاء هذا المسلسل منذ عام 2019 وتمكن من تحقيق نسب مشاهدات قياسية، وتفوق على العديد من الأعمال التركية، وفي الفقرات التالية نوضح موعد عرض الموسم الجديد وتردد قناة الفجر الناقلة له.

موعد الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان

يتساءل عدد كبير من جمهور المسلسلات التركية في منطقة الشرق الأوسط والعالم عن موعد الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان، حيث يعتبر هذا المسلسل واحدًا من أقوى المسلسلات التي تعرضها تركيا في هذه الفترة، وهو من إنتاج شركة بوزداغ فيلم، وهناك الكثير من الأنباء المنتشرة حول بدء تصوير حلقات الموسم الجديد، وهذا المسلسل من بطولة بوراك أوزجيفيت، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقات بعد انتهاء عمليات التصوير، والذي سيكون في نهاية شهر سبتمبر القادم أو بداية شهر أكتوبر.

ويرجع سبب شهرة هذا المسلسل إلى قصته المثيرة التي تتناول الفترة التاريخية لتأسيس الدولة العثمانية، التي تعد من أقوى الدول وأكثرها توسعًا في تاريخ الإسلام، ويمتلك هذا المسلسل فريق عمل متميز، ساعد في نجاح المسلسل بشكل كبير.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بعد أن أوضحنا موعد الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان، سنوضح في السطور التالية تردد قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض حلقات الموسم الجديد لهذا المسلسل باللغة العربية الفصحى، حيث تعد قناة الفجر واحدة من أشهر القنوات التي تعرض المسلسلات التركية بجودة عالية في الصوت والصورة، كما أنها مجانية ويمكنك تنزيلها على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذه الإحداثيات: