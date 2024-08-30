الحدود الدنيا للكليات .. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 التخصصات العلمية والأدبية عبر موقع الوزارة

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 أهم ما يبحث عنه كل طلاب المرحلة الثانوية في كافة محافظات العراق، حيث بعد كثير من الجهد الذي بذله كل طالب، خلال السنة الدراسية التي انتهت في الشهر السابق، يريد كل طالب الالتحاق بالكلية التي كان يحلم به، من أجل تحقيق أمنياته خلال المجال العلمي الذي يميل إليه، وتتعد الجامعات في العراق كما تتعدد الكليات المتخصصة داخل كل جامعة، والجدير بالذكر أن هناك كليات خاصة بكل قسم على حدٍ سواء القسم العلمي أو الأدبي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 غير ثابتة ومخالفة من جامعة إلى أخرى داخل العراق، حيث يدل كثرة الجامعات على مدى اهتمام الحكومة العراقية بشؤون التعليم، الذي من شأنه رفع مستوى الحياة داخل البلاد ويزيد من جودة العمل، وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعنية بكل ما يخص تنسيق الجامعات، بتحديد معدلات القبول في كل جامعة وهذا يتم وفقًا لعدة معايير، منها نسب النجاح في الصف السادس الإعدادي وعدد الطلاب في كل محافظة، ومدى احتياج الجامعات وسوق العمل للطلاب، ومن ثم تعلن كل جامعة عن المجموع الذي يناسب للالتحاق بها كل عام، وبالتالي يقوم الطالب الحاصل على هذا المجموع وأعلى بالتقدم في الموقع الإلكتروني، حيث تتم عملية الاستعلام عنها عبر موقع بوابة الدراسات والتخطيط التابعة لوزارة التعليم العالي العراقي الرسمي.

الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

سوف نتعرف الآن على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، لكثير من الكليات والتي جاءت كما يلي: